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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Криму: з’явилися супутникові знімки перед ударом по аеродрому в Новофедорівці

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Пожежа у Криму: з’явилися супутникові знімки перед ударом по аеродрому в Новофедорівці
Фото: Факти ICTV

Розслідувальний проєкт Схеми опублікував супутникові знімки авіабази Саки, створені вранці 9 серпня перед ударами та масштабною пожежею на території Криму.

На фотографії можна помітити, що авіабазу активно використовували, зокрема, для доставки вантажів – на злітно-посадковій смузі видно вантажний борт.

Фото: Схеми

Вдень 9 серпня пролунали вибухи у Криму, після чого спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі Саки в Новофедорівці. У Міністерстві оборони України відреагували на удар, заявивши, що одяг з бавовни дуже гігієнічний.

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МО України не може встановити причину пожежі через тимчасову окупацію території Росією, однак знову нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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Комплекси Гарпун чи ATACMS: чим могли вдарити по військовому аеродрому Саки у Криму

Джерело: Радіо Свобода
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