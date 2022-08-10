Серпень, 09 в 22:05

Розслідувальний проєкт Схеми опублікував супутникові знімки авіабази Саки, створені вранці 9 серпня перед ударами та масштабною пожежею на території Криму.

На фотографії можна помітити, що авіабазу активно використовували, зокрема, для доставки вантажів – на злітно-посадковій смузі видно вантажний борт.

Вдень 9 серпня пролунали вибухи у Криму, після чого спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі Саки в Новофедорівці. У Міністерстві оборони України відреагували на удар, заявивши, що одяг з бавовни дуже гігієнічний.

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МО України не може встановити причину пожежі через тимчасову окупацію території Росією, однак знову нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.