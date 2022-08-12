В лесу на Киевщине обнаружено тело расстрелянного оккупантами мужчины

Август, 12 в 19:38

В лесу на Киевщине обнаружено тело расстрелянного оккупантами украинца.

— Пешим патрулем третьей роты Добровольческого формирования Бучанской территориальной общины в лесу ближе к обочине дороги Блиставица — Здвижевка обнаружено тело человека, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, тело принадлежит жителю Киева 1964 года рождения. Человек был расстрелян врагом во время оккупации.

– Его дочь похитили орки и вывезли на территорию Беларуси 28 февраля, – добавили в горсовете.

Начато следствие.

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К слову, СБУ идентифицировала приятеля Кадырова, пытавшего несовершеннолетнего во время оккупации Киевской области.

Источник: Бучанский городской совет