В лесу на Киевщине обнаружено тело расстрелянного оккупантами мужчины
В лесу на Киевщине обнаружено тело расстрелянного оккупантами украинца.
— Пешим патрулем третьей роты Добровольческого формирования Бучанской территориальной общины в лесу ближе к обочине дороги Блиставица — Здвижевка обнаружено тело человека, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, тело принадлежит жителю Киева 1964 года рождения. Человек был расстрелян врагом во время оккупации.
– Его дочь похитили орки и вывезли на территорию Беларуси 28 февраля, – добавили в горсовете.
Начато следствие.
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К слову, СБУ идентифицировала приятеля Кадырова, пытавшего несовершеннолетнего во время оккупации Киевской области.
Источник: Бучанский городской совет