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В лесу на Киевщине обнаружено тело расстрелянного оккупантами мужчины

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В лесу на Киевщине обнаружено тело расстрелянного оккупантами мужчины

В лесу на Киевщине обнаружено тело расстрелянного оккупантами украинца.

— Пешим патрулем третьей роты Добровольческого формирования Бучанской территориальной общины в лесу ближе к обочине дороги Блиставица — Здвижевка обнаружено тело человека, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, тело принадлежит жителю Киева 1964 года рождения. Человек был расстрелян врагом во время оккупации.

– Его дочь похитили орки и вывезли на территорию Беларуси 28 февраля, – добавили в горсовете.

Начато следствие.

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Источник: Бучанский городской совет

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