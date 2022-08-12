У лісі на Київщині знайдено тіло розстріляного окупантами чоловіка
У лісі на Київщині знайдено тіло розстріляного окупантами українця.
– Пішим патрулем третьої роти Добровольчого формування Бучанської тергромади у лісі ближче до узбіччя дороги Блиставиця – Здвижівка виявлено тіло людини, – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, тіло належить мешканцю Києва 1964 року народження. Чоловік був розстріляний ворогом під час окупації.
– Його доньку викрали орки і вивезли на територію Білорусі 28 лютого, – додали у міськраді.
За фактом виявлення тіла розпочато слідство.
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До речі, СБУ ідентифікувала приятеля Кадирова, який катував неповнолітнього під час окупації Київської області.
Джерело: Бучанська міська рада