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Факти / Надзвичайні події

У лісі на Київщині знайдено тіло розстріляного окупантами чоловіка

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У лісі на Київщині знайдено тіло розстріляного окупантами чоловіка

У лісі на Київщині знайдено тіло розстріляного окупантами українця.

– Пішим патрулем третьої роти Добровольчого формування Бучанської тергромади у лісі ближче до узбіччя дороги Блиставиця – Здвижівка виявлено тіло людини, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, тіло належить мешканцю Києва 1964 року народження. Чоловік був розстріляний ворогом під час окупації.

– Його доньку викрали орки і вивезли на територію Білорусі 28 лютого, – додали у міськраді.

За фактом виявлення тіла розпочато слідство.

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До речі, СБУ ідентифікувала приятеля Кадирова, який катував неповнолітнього під час окупації Київської області.

Джерело: Бучанська міська рада

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