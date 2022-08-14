Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Погрожують звільненням: у Херсоні окупанти вимагають від медиків підписати згоду про зарплату в рублях

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Погрожують звільненням: у Херсоні окупанти вимагають від медиків підписати згоду про зарплату в рублях
Фото: Pexels

У Херсоні російські військові вимагають від українських медиків підписувати документи про згоду отримувати заробітну плату в рублях. У разі відмови окупанти надають тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Представники ворога висувають вимоги працівникам швидкої допомоги написати заяви про згоду працювати під егідою окупаційної влади.

– Продовжуються заходи зі збору паспортних даних громадян. Наразі вимогу про заповнення анкет висунуто всім працівникам комунальних підприємств та пенсіонерам, які отримують “гуманітарну допомогу”.

Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями – реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги та інше. Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету, – повідомили у ГУР Міноборони.

За даними української розвідки, у підвальних приміщеннях російські окупанти проводять допити викрадених українців із застосуванням тортур.

Зараз дивляться

Росіяни намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Оголошено про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою Z – символікою країни-агресора.

Читайте
Ексмер Куп'янська виявився колаборантом: зраднику загрожує в'язниця

Джерело: Міноборони
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка