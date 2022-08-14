Погрожують звільненням: у Херсоні окупанти вимагають від медиків підписати згоду про зарплату в рублях

Серпень, 14 в 18:22

У Херсоні російські військові вимагають від українських медиків підписувати документи про згоду отримувати заробітну плату в рублях. У разі відмови окупанти надають тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Представники ворога висувають вимоги працівникам швидкої допомоги написати заяви про згоду працювати під егідою окупаційної влади.

– Продовжуються заходи зі збору паспортних даних громадян. Наразі вимогу про заповнення анкет висунуто всім працівникам комунальних підприємств та пенсіонерам, які отримують “гуманітарну допомогу”. Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями – реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги та інше. Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету, – повідомили у ГУР Міноборони.

За даними української розвідки, у підвальних приміщеннях російські окупанти проводять допити викрадених українців із застосуванням тортур.

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