У Миколаєві зранку чутно вибухи
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У Миколаєві зранку під час тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.
Повітряну тривогу у місті оголосили о 01:28, вона тривала до 02:09. Згодом тривога пролунала о 05:33 і ще триває.
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Наразі іншої інформації про вибухи у місті немає.
Близько другої ночі 14 серпня в Миколаєві прогриміли вибухи. Про це з місця події повідомили очевидці. Уранці вибухи підтвердив і голова ОВА Віталій Кім. За його словами, ворог обстріляв Миколаївський район.
Ворожим вогнем пошкоджено господарські споруди в селі Галицинове.
А ще через годину окупанти поцілили в сільськогосподарські споруди в селищі Широке Баштанського району.