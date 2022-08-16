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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві зранку чутно вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Миколаєві зранку чутно вибухи

У Миколаєві зранку під час тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Повітряну тривогу у місті оголосили о 01:28, вона тривала до 02:09. Згодом тривога пролунала о 05:33 і ще триває.

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Наразі іншої інформації про вибухи у місті немає.

Близько другої ночі 14 серпня в Миколаєві прогриміли вибухи. Про це з місця події повідомили очевидці. Уранці вибухи підтвердив і голова ОВА Віталій Кім. За його словами, ворог обстріляв Миколаївський район.

Ворожим вогнем пошкоджено господарські споруди в селі Галицинове.

А ще через годину окупанти поцілили в сільськогосподарські споруди в селищі Широке Баштанського району.

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