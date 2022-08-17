Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Выдал авто компании оккупантам: в Харькове будут судить начальника цеха

Юля Захарченко, редактор ленты
Выдал авто компании оккупантам: в Харькове будут судить начальника цеха

В Харьковской области будут судить 29-летнего мужчину за помощь российским военным. На посту начальника цеха предприятия он попросил коллегу подготовить транспортные средства компании, чтобы передать их оккупантам.

По данным следствия, в марте житель Русской Лозовой точно знал, что владельцы и руководство предприятия уехали с территории временно оккупированного населенного пункта, поэтому не могут контролировать ситуацию с материальными ресурсами.

Сейчас мужчина ожидает суда, находясь под стражей. Обвинительный акт направлен в Киевский районный суд Харькова по факту совершения умышленных действий, направленных на помощь вооруженным формированиям государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Сейчас смотрят

Мужчине грозит наказание, согласно действующему украинскому законодательству. В частности, он может попасть в тюрьму на срок до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет и возможной конфискацией имущества. Сейчас досудебное расследование завершено.

Читайте
Командирам разрешили удостоверять завещания украинских военных

Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка