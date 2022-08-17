Август, 17 в 15:54

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют возможность удостоверить свои завещания через командиров или уполномоченное им лицо. Соответствующее постановление согласовал Кабинет министров во время очередного заседания.

По данным Министерства юстиции, теперь военным, работникам правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты, которые привлекаются к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, удостоверять завещания смогут не только нотариусы.

После удостоверения соответствующие уполномоченные лица должны направить завещание через Генеральный штаб ВСУ, Министерство обороны, соответствующий правоохранительный (специальный) или другой орган в Министерство юстиции или его территориальный орган для регистрации нотариусами в Наследственном реестре.

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Согласно документу, предоставляется два рабочих дня после получения территориальным органом Минюста завещания, в течение которых обеспечивается передача заявления о регистрации такого документа уполномоченному регистратору. В течение трех рабочих дней после получения на хранение такого завещания он должен провести государственную регистрацию документа в Наследственном реестре.