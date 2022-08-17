Видав авто компанії окупантам: у Харкові судитимуть начальника цеху

Серпень, 17 в 17:08

У Харківській області судитимуть 29-річного чоловіка за допомогу російським військовим. На посаді начальника цеху підприємства він попросив колегу підготувати транспортні засоби компанії, щоб передати їх окупантам.

За даними слідства, у березні житель Руської Лозової точно знав, що власники та керівництво підприємства виїхали з території тимчасово окупованого населеного пункту, тому не можуть контролювати ситуацію з матеріальними ресурсами.

Наразі чоловік очікує на суд, перебуваючи під вартою. Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду Харкова за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу збройним формуванням держави-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

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Чоловікові загрожує покарання, згідно з чинним українським законодавством. Зокрема, він може потрапити до в’язниці на термін до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років та можливою конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування завершено.

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Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура