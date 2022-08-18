Август, 18 в 9:25

Сегодня ночью в оккупированных Амвросиевке (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область) прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, в Амвросиевке произошел взрыв, а затем пожар на большом складе боеприпасов оккупантов.

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В соцсетях опубликовали видео масштабный пожар. В настоящее время эта информация требует уточнения.

Стоит отметить, что Амвросиевка находится в 80 км от линии фронта.

Также сообщается, что ночью Вооруженные силы Украины нанесли удары по вражеским объектам в Новой Каховке, в частности в районе ГЭС, где накануне оккупанты кичились, что отремонтировали мост.

Ранее в разведке Минобороны Великобритании сообщили, что Россия не может использовать два главных автомобильных моста на западном берегу Днепра в Херсонской области.

17 августа во временно оккупированной Новой Каховке при взрыве погибли 10-15 российских военных.