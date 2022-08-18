ВСУ нанесли удары по вражеским объектам в оккупированных Амвросиевке и Новой Каховке
Сегодня ночью в оккупированных Амвросиевке (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область) прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Так, в Амвросиевке произошел взрыв, а затем пожар на большом складе боеприпасов оккупантов.
В соцсетях опубликовали видео масштабный пожар. В настоящее время эта информация требует уточнения.
Стоит отметить, что Амвросиевка находится в 80 км от линии фронта.
Также сообщается, что ночью Вооруженные силы Украины нанесли удары по вражеским объектам в Новой Каховке, в частности в районе ГЭС, где накануне оккупанты кичились, что отремонтировали мост.
Ранее в разведке Минобороны Великобритании сообщили, что Россия не может использовать два главных автомобильных моста на западном берегу Днепра в Херсонской области.
17 августа во временно оккупированной Новой Каховке при взрыве погибли 10-15 российских военных.