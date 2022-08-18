Серпень, 18 в 9:25

Сьогодні вночі в окупованих Амвросіївці (Донецька область) та Новій Каховці (Херсонщина) пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Так, в Амвросіївці стався вибух, а потім пожежа на великому складі боєприпасів окупантів.

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У соцмережах опублікували відео масштабної пожежі. Наразі ця інформація потребує уточнення.

Варто зазначити, що Амвросіївка знаходиться за 80 км від лінії фронту.

Також повідомляється, що вночі Збройні сили України завдали ударів по ворожих об’єктах у Новій Каховці, зокрема у районі ГЕС, де напередодні окупанти хизувались, що відремонтували міст.

Раніше у розвідці Міноборони Великої Британії повідомили, що Росія не може використовувати два головні автомобільні мости, що забезпечують доступ до окупованої нею території на західному березі Дніпра в Херсонській області.

17 серпня повідомлялося, що у тимчасово окупованій Новій Каховці під час вибуху загинуло 10-15 російських військових.