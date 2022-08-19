Август, 19 в 6:19

В Харьковской области с самого утра во время тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, вражеские ракеты прилетели в Киевский район города, Основянский и Немышлянский.

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Есть попадание в жилое строение, по предварительной информации — без пострадавших. Так же есть “прилет” в инфраструктурный объект. Там пожар.

В свою очередь в соцсетях местные жители сообщали о “прилетах” со стороны российского Белгорода.

ОБНОВЛЕНО в 08:35

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 06:00 по мирному населению Харькова прилетело по меньшей мере пять ракет.

В Киевском районе вражеским ударом разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском – здание гражданского предприятия, в Немышлянском – ракеты попали в два частных дома.

— На данный момент известно об одной погибшей женщине, она была охранником в учебном заведении. На месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется, — подчеркнул Синегубов.

Воздушная тревога в Харькове и области началась в 05:46 и продолжалась до 06:22.

Напомним, что сегодня, 19 августа, в Харькове и Краснограде день траура по жертвам вчерашнего вражеского обстрела.

Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов