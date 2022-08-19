В Харьковской области сообщают о “прилетах” из Белгорода, погибла женщина
В Харьковской области с самого утра во время тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, вражеские ракеты прилетели в Киевский район города, Основянский и Немышлянский.
Есть попадание в жилое строение, по предварительной информации — без пострадавших. Так же есть “прилет” в инфраструктурный объект. Там пожар.
В свою очередь в соцсетях местные жители сообщали о “прилетах” со стороны российского Белгорода.
ОБНОВЛЕНО в 08:35
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 06:00 по мирному населению Харькова прилетело по меньшей мере пять ракет.
В Киевском районе вражеским ударом разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском – здание гражданского предприятия, в Немышлянском – ракеты попали в два частных дома.
— На данный момент известно об одной погибшей женщине, она была охранником в учебном заведении. На месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется, — подчеркнул Синегубов.
Воздушная тревога в Харькове и области началась в 05:46 и продолжалась до 06:22.
Напомним, что сегодня, 19 августа, в Харькове и Краснограде день траура по жертвам вчерашнего вражеского обстрела.
Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов