На Харківщині повідомляють про “прильоти” з Бєлгорода, загинула жінка
На Харківщині із самого ранку під час тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, ворожі ракети “прилетіли” у Київський район міста, Основ’янський та Немишлянський.
Є попадання у житлову будівлю, за попередньою інформацією – без постраждалих. Також є “приліт” в інфраструктурний об’єкт. Там пожежа.
Своєю чергою у соцмережах місцеві жителі повідомляли про “прильоти” зі сторони російського Бєлгорода.
ОНОВЛЕНО о 08:35
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 06:00 по мирному населенню Харкова прилетіло щонайменше п’ять ракет.
У Київському районі ворожим ударом зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти, в Основ’янському – будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському – ракети влучили у два приватні будинки.
– Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку, вона була охоронцем у закладі освіти. На місці влучань працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється, – наголосив Синєгубов.
Повітряна тривога у Харкові та області почалася о 05:46 та тривала до 06:22.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, у Харкові та Краснограді день жалоби за жертвами вчорашнього ворожого обстрілу.
Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов