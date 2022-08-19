Серпень, 19 в 6:19

На Харківщині із самого ранку під час тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, ворожі ракети “прилетіли” у Київський район міста, Основ’янський та Немишлянський.

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Є попадання у житлову будівлю, за попередньою інформацією – без постраждалих. Також є “приліт” в інфраструктурний об’єкт. Там пожежа.

Своєю чергою у соцмережах місцеві жителі повідомляли про “прильоти” зі сторони російського Бєлгорода.

ОНОВЛЕНО о 08:35

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 06:00 по мирному населенню Харкова прилетіло щонайменше п’ять ракет.

У Київському районі ворожим ударом зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти, в Основ’янському – будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському – ракети влучили у два приватні будинки.

– Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку, вона була охоронцем у закладі освіти. На місці влучань працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється, – наголосив Синєгубов.

Повітряна тривога у Харкові та області почалася о 05:46 та тривала до 06:22.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, у Харкові та Краснограді день жалоби за жертвами вчорашнього ворожого обстрілу.

Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов