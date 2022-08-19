Август, 19 в 8:10

Сегодня ночью, 19 августа, российская армия накрыла огнем три района Днепропетровской области – Криворожский, Синельниковский и Никопольский. К сожалению, погиб мужчина и ранен ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Так, Криворожский район, а именно Апостоловскую общину, оккупанты обстреляли из Ураганов. Погиб 36-летний мужчина. В селе Перше Травня обстрелами повреждено жилье, газопровод и линия электропередач.

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По Великой Костромке Зеленодольской общины захватчики били из ствольной артиллерии. Есть разрушение инфраструктуры. Люди не пострадали.

В Межевской общине Синельниковского района ранения получил 12-летний мальчик.

– Он просто спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из российской РСЗО Торнадо-С. Ребенок в больнице, его прооперировали, – рассказал глава ОВА.

По Никополю ночью враг выпустил 10 снарядов из ствольной артиллерии. В городе повреждено до 20 многоэтажек, с десяток магазинов, лицей, банк и автобусная остановка.

Из-за обстрелов в городе нет электричества, специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Ночью 18 августа российская армия нанесла удары по двум районам Днепропетровской области – Криворожскому и Никопольскому. 57-летнюю женщину с ранениями госпитализировали в больницу.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 177-й день.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко