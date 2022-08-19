Взрывы в Крыму и “хлопок” в Белгородской области: что происходит на 177-й день войны (онлайн)

Вечером 18 июля прогремел ряд взрывов в Крыму. В частности, в Керчи и на военном аэродроме Бельбек в Севастополе. По данным СМИ, там стояло более 40 единиц истребительной авиации РФ.

Также серию мощных взрывов дважды было слышно в Новой Каховке Херсонской области. В РосСМИ пишут о прилетах по мосту в районе ГЭС.

В Белгородской области детонирует склад с боеприпасами российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

Президент подписал закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов.