Серпень, 19 в 8:10

Сьогодні вночі, 19 серпня, російська армія накрила вогнем три райони на Дніпропетровщині – Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. На жаль, є загиблий та поранена дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, Криворізький район, а саме Апостолівську громаду, окупанти обстріляли із Ураганів. Загинув 36-річний чоловік. У селі Перше Травня обстрілами понівечене житло, газогін та лінія електропередач.

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По Великій Костромці Зеленодольської громади загарбники гатили зі ствольної артилерії. Є руйнування інфраструктури. Люди не постраждали.

У Межівській громаді Синельниківського району поранень зазнав 12-річний хлопчик.

– Він просто спав удома, коли у його будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ Торнадо С. Дитина у лікарні, її прооперували, – розповів голова ОВА.

По Нікополю вночі ворог випустив 10 снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка.

Через обстріли у місті немає електрики, наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Уночі 18 серпня російська армія завдала ударів по двох районах Дніпропетровської області – Криворізькому та Нікопольському. 57-річну жінку з пораненнями госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 177-й день.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко