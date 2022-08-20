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Факты / Происшествия

Спасатели обнаружили еще три тела на месте разрушенного общежития в Харькове

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
зруйнований гуртожиток у Харкові
Фото: ГСЧС

В Харькове на месте обстрела общежития в Салтовском районе города обнаружили еще три тела погибших.

— На месте обстрела общежития по улице Ахиезеров спасатели сегодня обнаружили еще три тела погибших. Один мужчина, другие тела в таком состоянии, нуждающиеся в изучении эксперта, — сообщил Харьковский городской совет.

Там отметили, что работники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии.

В настоящее время количество погибших от российского ракетного удара по общежитию в Харькове достигло уже 18 человек.

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Вечером 17 августа россияне обстреляли ракетами Харьков, полностью разрушив общежитие в Салтовском районе.

На следующий день российские оккупационные войска обстреляли еще одно общежитие в городе.

Источник: Харьковский городской совет

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