Серпень, 20 в 18:42

У Харкові на місці обстрілу гуртожитку у Салтівському районі міста виявили ще три тіла загиблих.

— На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятівники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта, – повідомила Харківська міська рада.

Там зазначили, що працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії.

Наразі кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку у Харкові сягнула вже 18 осіб.

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Увечері 17 серпня росіяни обстріляли ракетами Харків, повністю зруйнувавши гуртожиток у Салтівському районі.

Зранку наступного дня російські окупаційні війська обстріляли ще один гуртожиток у місті.

Джерело: Харківська міська рада