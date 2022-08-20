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Факты / Происшествия

В Херсоне прогремела серия взрывов – что известно

Юля Захарченко, редактор ленты
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В Херсоне прогремела серия взрывов – что известно
Фото: ГСЧС

На территории Херсона прогремел ряд мощных взрывов, сообщают местные жители города.

По состоянию на 19:20, воздушная тревога в Украине звучит в Луганской области и Никопольском районе на Днепропетровщине.

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Ситуация в Херсонской области остается тяжелой, продолжаются активные боевые действия. Также оккупанты продолжают давить и совершать военные преступления против мирного населения. Стабильно напряженная ситуация в населенных пунктах, расположенных возле линии фронта. Некоторые почти пять месяцев находятся без света и воды.

Во многих селах с начала оккупации не работают аптеки и магазины. Ежедневно местные жители фиксируют десятки уничтоженных домов, раненых людей, убитый скот и случаи воровства имущества российскими военными, сообщают в Херсонской ОВА.

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