В Херсоне прогремела серия взрывов – что известно
На территории Херсона прогремел ряд мощных взрывов, сообщают местные жители города.
По состоянию на 19:20, воздушная тревога в Украине звучит в Луганской области и Никопольском районе на Днепропетровщине.
Ситуация в Херсонской области остается тяжелой, продолжаются активные боевые действия. Также оккупанты продолжают давить и совершать военные преступления против мирного населения. Стабильно напряженная ситуация в населенных пунктах, расположенных возле линии фронта. Некоторые почти пять месяцев находятся без света и воды.
Во многих селах с начала оккупации не работают аптеки и магазины. Ежедневно местные жители фиксируют десятки уничтоженных домов, раненых людей, убитый скот и случаи воровства имущества российскими военными, сообщают в Херсонской ОВА.