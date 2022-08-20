Факти / Надзвичайні події Серпень, 20 в 19:10 У Херсоні прогриміла серія вибухів – що відомо Юля Захарченко, редакторка стрічки Потребує перевірки Фото: ДСНС На території Херсону прогриміла низка потужних вибухів, повідомляють місцеві жителі міста. Станом на 19:20, повітряна тривога в Україні лунає у Луганській області та Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Зараз дивляться Теги: Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Херсон, Херсонська область, Херсонщина Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!