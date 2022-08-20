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У Херсоні прогриміла серія вибухів – що відомо

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Херсоні прогриміла серія вибухів – що відомо
Фото: ДСНС

На території Херсону прогриміла низка потужних вибухів, повідомляють місцеві жителі міста.

Станом на 19:20, повітряна тривога в Україні лунає у Луганській області та Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

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