Серпень, 20 в 19:10

У Херсоні прогриміла серія вибухів – що відомо

Юля Захарченко, редакторка стрічки Потребує перевірки

На території Херсону прогриміла низка потужних вибухів, повідомляють місцеві жителі міста. Станом на 19:20, повітряна тривога в Україні лунає у Луганській області та Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Зараз дивляться

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