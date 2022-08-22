Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Вечерний “хлопок”: в Севастополе и Балаклаве прогремела серия взрывов

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Вечерний “хлопок”: в Севастополе и Балаклаве прогремела серия взрывов
Фото: Depositphotos

В Крыму прогремела серия мощных взрывов в Севастополе и Балаклаве, сообщают местные жители.

По словам горожан, взрывы были такой силы, что начали трястись окна в жилых домах. По неподтвержденной информации, в Севастополе в некоторых районах вылетели окна.

Сейчас смотрят

– Балаклава, Крым. Были слышны взрывы. Местные сообщают, что затряслись окна. В Севастополе в некоторых районах вылетели окна. Любопытно. Стоп. А где же ПВО? Взрыв слышали везде, стены и окна тряслись, а о ПВО ни слова, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По состоянию на 18:09 сигнал воздушной тревоги по Украине раздается в Никопольском районе на Днепропетровщине (началась сегодня в 15:15) и Луганской области (длится с 4 апреля 19:45).

Читайте
Лукашенко тоже запаниковал после "хлопков" в Крыму: Мусиенко о неудачной работе российской ПВО

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка