Август, 22 в 18:09

В Крыму прогремела серия мощных взрывов в Севастополе и Балаклаве, сообщают местные жители.

По словам горожан, взрывы были такой силы, что начали трястись окна в жилых домах. По неподтвержденной информации, в Севастополе в некоторых районах вылетели окна.

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– Балаклава, Крым. Были слышны взрывы. Местные сообщают, что затряслись окна. В Севастополе в некоторых районах вылетели окна. Любопытно. Стоп. А где же ПВО? Взрыв слышали везде, стены и окна тряслись, а о ПВО ни слова, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По состоянию на 18:09 сигнал воздушной тревоги по Украине раздается в Никопольском районе на Днепропетровщине (началась сегодня в 15:15) и Луганской области (длится с 4 апреля 19:45).