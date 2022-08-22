Серпень, 22 в 18:09

У Криму прогриміла серія потужних вибухів у Севастополі та Балаклаві, повідомляють місцеві жителі.

За словами містян, вибухи були такої сили, що почали трястися вікна у житлових будинках. За непідтвердженою інформацією, у Севастополі в деяких районах повилітали вікна.

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– Балаклава, Крим. Було чутно вибухи. Місцеві повідомляють, що затряслися вікна. У Севастополі в деяких районах повилітали вікна. Цікаво. Стоп. А де ж ППО? Вибух чули скрізь, стіни та вікна тряслись, а про ППО ні слова, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Станом на 18:09 сигнал повітряної тривоги по Україні лунає у Нікопольському районі на Дніпропетровщині (розпочалась сьогодні о 15:15) та Луганській області (триває з 4 квітня 19:45).