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Факты / Происшествия

В Харькове ночью было слышно не менее двух взрывов

Татьяна Забожко, редактор ленты
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В Харькове ночью было слышно не менее двух взрывов

Ночью 26 августа в Харькове раздались взрывы.

Как сообщили местные жители, громкие звуки начали раздаваться после двух ночи.

В это время в областном центре было слышно по меньшей мере два взрыва.

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Власти города и области комментарии по этому поводу пока не предоставляли.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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