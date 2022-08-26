В Харькове ночью было слышно не менее двух взрывов
Требует проверки
Ночью 26 августа в Харькове раздались взрывы.
Как сообщили местные жители, громкие звуки начали раздаваться после двух ночи.
В это время в областном центре было слышно по меньшей мере два взрыва.
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Власти города и области комментарии по этому поводу пока не предоставляли.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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