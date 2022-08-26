Август, 26 в 6:51

Ночью 26 августа в Харькове раздались взрывы.

Как сообщили местные жители, громкие звуки начали раздаваться после двух ночи.

В это время в областном центре было слышно по меньшей мере два взрыва.

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Власти города и области комментарии по этому поводу пока не предоставляли.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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