У Харкові вночі було чути не менше двох вибухів
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Уночі 26 серпня в Харкові пролунали вибухи.
Як повідомили місцеві жителі, гучні звуки почали лунати після другої ночі.
У цей час в обласному центрі було чути щонайменше два вибухи.
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Влада міста та області коментарів щодо цього поки не надавали.
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