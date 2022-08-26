У Харкові вночі було чути не менше двох вибухів

Серпень, 26 в 6:51

Уночі 26 серпня в Харкові пролунали вибухи.

Як повідомили місцеві жителі, гучні звуки почали лунати після другої ночі.

У цей час в обласному центрі було чути щонайменше два вибухи.

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Влада міста та області коментарів щодо цього поки не надавали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

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