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Факты / Происшествия

Взрывы в Днепре и Кривом Роге – что известно

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Взрывы в Днепре и Кривом Роге – что известно

В Днепре и Кривом Роге прогремело несколько взрывов во время воздушной тревоги в Днепропетровской области вечером 29 августа.

Обновлено 30 августа в 00:40. Глава Днепропетровской ОВА Александр Вилкул подтвердил информацию о взрывах в Кривом Роге.

— Я не буду давать сейчас детальную информацию, чтобы не помогать врагу. Кратко скажу – все нормально. Панические сообщения в соцсетях о пожарах, скопления машин скорой помощи не соответствуют действительности, — рассказал он.

Он отметил, что ситуация в городе ситуация стабильная, контролируется ОВА и ВСУ. Все органы власти, коммунальные предприятия, социальные учреждения, городской коммунальный транспорт работают стабильно.

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Обновлено 29 августа в 23:59. В Кривом Роге во второй раз раздались громкие взрывы. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях.

Обновлено 29 августа в 21:28. По состоянию на 29 августа 21:28, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Одесской областях.

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