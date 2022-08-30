Август, 29 в 21:54

Во временно оккупированном Херсоне в который раз за день прогремела серия мощных взрывов.

Обновлено 29 августа в 21:48. Вооруженные силы Украины ударили по барже возле Антоновского моста в Херсоне, из которых российские оккупанты строили понтонную переправу. Об этом рассказал депутат облсовета Сергей Хлань.

— Официально это еще не подтвердили наши Вооруженные силы, но местные жители сообщали и давали фотографию о попадании мне лично. И говорили, что было попадание именно туда, – отметил он.

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Обновлено 29 августа в 20:50. Возле Антоновского моста в Херсоне снова слышны взрывы и виден дым. По неофициальным данным, дым был от барж. Об их состоянии и уровне повреждений судить сложно, сообщают Telegram-каналы.

— Баржа возле Антоновского моста – минус. Жест доброй воли, эффект линзы, это мы еще не начинали – что это? Сегодня премьера сериала, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Обновлено 29 августа в 20:09. По неподтвержденной информации, зафиксированы точечные удары по позициям российской армии.

– Херсон (район). Очень много взрывов. Точечные попадания по позициям русни. Антоновский мост передает поздравления. Пытаетесь бежать. Куда, зачем? Что с лицом, клоуны? – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По состоянию на 29 августа 20:09 сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской области (длится с 4 апреля 19:45) и Вознесенском районе на Николаевщине.