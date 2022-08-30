Серпень, 30 в 0:53

У Дніпрі та Кривому Розі прогриміло декілька вибухів під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області ввечері 29 серпня.

Оновлено 30 серпня о 00.40. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Вілкул підтвердив інформацію про вибухи у Кривому Розі.

– Я не даватиму зараз детальної інформації, щоб не допомагати ворогові. Стисло скажу – все нормально. Панічні повідомлення в соцмережах про пожежі, скупчення машин швидкої допомоги не відповідають дійсності, – розповів він.

Він зазначив, що ситуація у місті стабільна, контролюється ОВА та ЗСУ. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт працюють стабільно.

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Оновлено 29 серпня о 23:59. У Кривому Розі вдруге пролунали гучні вибухи. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях.

Оновлено 29 серпня о 21:28. Станом на 29 серпня 21:28, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Миколаївській та Одеській областях.