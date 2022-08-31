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Факты / Происшествия

Харьков снова под огнем российской армии: в городе прогремели мощные взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Харьков снова под огнем российской армии: в городе прогремели мощные взрывы
Фото: Depositphotos

Харьков снова находится под прицельным огнем армии Российской Федерации. В который раз за день в городе прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Россияне обстреляли Киевский район Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. Под удар армии РФ попало предприятие, в результате чего вспыхнул пожар. Информация о пострадавших уточняется, отметил Терехов.

По состоянию на 31 августа 13:26, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской (продолжается с 4 апреля 19:45), Харьковской и Николаевской областях.

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