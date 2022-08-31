Август, 31 в 13:26

Харьков снова находится под прицельным огнем армии Российской Федерации. В который раз за день в городе прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Россияне обстреляли Киевский район Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. Под удар армии РФ попало предприятие, в результате чего вспыхнул пожар. Информация о пострадавших уточняется, отметил Терехов.

По состоянию на 31 августа 13:26, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской (продолжается с 4 апреля 19:45), Харьковской и Николаевской областях.