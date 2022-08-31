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Харків знову під вогнем російської армії: у місті прогриміли потужні вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
Харків знову під вогнем російської армії: у місті прогриміли потужні вибухи
Фото: Depositphotos

Харків знову перебуває під прицільним вогнем армії Російської Федерації. Вкотре за день у місті прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги.

Росіяни обстріляли Київський район Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Під удар армії РФ потрапило підприємство, внаслідок чого спалахнула пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється, зазначив Терехов.

Станом на 31 серпня 13:26, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській (триває з 4 квітня 19:45), Харківській та Миколаївській областях.

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