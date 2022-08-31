Сдетонировал кассетный боеприпас: под Днепром погиб 17-летний подросток

Август, 31 в 18:55

В Днепропетровской области погиб 17-летний подросток, который коснулся кассетного боеприпаса. Взрывчатка сдетонировала и убила молодого парня.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, трагедия произошла в Синельниковском районе. Это уже восьмая смерть на территории области из-за боеприпасов.

– Еще раз прошу! Пожалуйста, не приближайтесь к взрывчатке после вражеских обстрелов. Не ходите в лесопосадки и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов.

Резниченко призвал граждан звонить спасателям или полиции, если наткнулись на подозрительные предметы. По его словам, кассетные боеприпасы коварны, поскольку остаются опасными еще некоторое время после прилетов.