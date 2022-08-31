Здетонував касетний боєприпас: під Дніпром загинув 17-річний підліток

Серпень, 31 в 18:55

У Дніпропетровській області загинув 17-річний підліток, який торкнувся касетного боєприпасу. Вибухівка здетонувала та вбила молодого хлопця.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його словами, трагедія сталася у Синельниківському районі. Це вже восьма смерть на території області через боєприпаси.

– Ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів.

Резніченко закликав громадян телефонувати рятувальникам або поліції, якщо ви натрапили на підозрілі предмети. За його словами, касетні боєприпаси підступні, оскільки залишаються небезпечними ще деякий час після прильотів.