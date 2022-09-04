Российские оккупанты обстреляли два района Харькова — что известно
Российские оккупанты 4 сентября в очередной раз обстреляли Харьков.
Обновлено в 19:06. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в Новобаварском районе пострадал частный сектор. Повреждены несколько частных домов и многоэтажка неподалеку. Предварительно один человек ранен.
Также два человека пострадали в Новобаварском районе.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что захватчики ударили по Холодногорскому и Новобаварскому районам города.
По состоянию на 18:47 медики госпитализировали двух человек, состояние пострадавших – среднее.
— Вниманию жителей города Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях! – призвал Синегубов.
Отметим, что воздушная тревога в Харькове и области продолжалась с 18:23 до 18:54.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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