Сентябрь, 04 в 18:43

Российские оккупанты 4 сентября в очередной раз обстреляли Харьков.

Обновлено в 19:06. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в Новобаварском районе пострадал частный сектор. Повреждены несколько частных домов и многоэтажка неподалеку. Предварительно один человек ранен.

Также два человека пострадали в Новобаварском районе.

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Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что захватчики ударили по Холодногорскому и Новобаварскому районам города.

По состоянию на 18:47 медики госпитализировали двух человек, состояние пострадавших – среднее.

— Вниманию жителей города Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях! – призвал Синегубов.

Отметим, что воздушная тревога в Харькове и области продолжалась с 18:23 до 18:54.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.