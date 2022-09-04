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Факты / Украина

На Харьковщине в результате российских обстрелов погибла женщина, еще трое ранены

Ольга Тетеріна, редактор ленты
На Харьковщине в результате российских обстрелов погибла женщина, еще трое ранены

Российские оккупанты 4 сентября обстреляли Харьковскую область. В результате погибла 50-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

— В результате обстрелов в селе Одноробовка Золочевской общины погибла 50-летняя женщина. Снаряд попал в дом местной жительницы, — отметили в ОВА.

По их данным, в Изюмском районе, из-за обстрелов поселка Андреевка, были ранены трое гражданских. Их госпитализировали в больничные учреждения Харьковщины.

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Напомним, что в Харькове после двух российских атак начался масштабный пожар в Киевском районе города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: скриншот с видео

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