На Харьковщине в результате российских обстрелов погибла женщина, еще трое ранены
Российские оккупанты 4 сентября обстреляли Харьковскую область. В результате погибла 50-летняя женщина.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
— В результате обстрелов в селе Одноробовка Золочевской общины погибла 50-летняя женщина. Снаряд попал в дом местной жительницы, — отметили в ОВА.
По их данным, в Изюмском районе, из-за обстрелов поселка Андреевка, были ранены трое гражданских. Их госпитализировали в больничные учреждения Харьковщины.
Напомним, что в Харькове после двух российских атак начался масштабный пожар в Киевском районе города.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.
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Фото: скриншот с видео