Вересень, 04 в 18:43

Російські окупанти 4 вересня вкотре обстріляли Харків.

Оновлено о 19:06. Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що у Новобаварському районі постраждав приватний сектор. Пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівку неподалік. Попередньо одна людина поранена.

Також двоє людей постраждало у Новобаварському районі.

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Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що загарбники вдарили по Холодногірському та Новобаварському районах міста.

Станом на 18:47 медики госпіталізували двох осіб, стан постраждалих – середній.

– До уваги жителів міста Харків та області: максимально перебувайте в укриттях! – закликав Синєгубов.

Зазначимо, що повітряна тривога у Харкові та області тривала з 18:23 по 18:54.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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