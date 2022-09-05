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Факти / Надзвичайні події

Яскраво горить: у Томиній Балці спалахнула пожежа на російському складі БК

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Яскраво горить: у Томиній Балці спалахнула пожежа на російському складі БК
Фото: Факти ICTV

У Херсонській області спалахнула пожежа у Томиній Балці на складі боєкомплектів, які використовувала російська армія для повномасштабної війни проти України.

– Тим часом мінус БК в районі Томиної Балки Херсонського району, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Загалом за тиждень Збройні сили України знищили 42 склади російської армії, 18 баз, п’ять КП/штабів та одну військову частину.

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