Вересень, 04 в 22:20

У Херсонській області спалахнула пожежа у Томиній Балці на складі боєкомплектів, які використовувала російська армія для повномасштабної війни проти України.

– Тим часом мінус БК в районі Томиної Балки Херсонського району, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Загалом за тиждень Збройні сили України знищили 42 склади російської армії, 18 баз, п’ять КП/штабів та одну військову частину.