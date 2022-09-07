Сентябрь, 07 в 9:28

В Борисполе на Киевщине во время воздушной тревоги прогремел взрыв. После этого начался пожар.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко сообщил, что это не была вражеская диверсия или прилет. По его словам, пожар возник на предприятии в районе железнодорожного вокзала.

По его словам, на месте уже работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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– Вы действительно могли слышать в городе взрывы. Но на предприятии есть биотопливо. Именно оно могло взорваться. Отмечаю, что это не диверсия или прилет. Взрывы просто совпали во времени с воздушной тревогой. Причины пожара сейчас выясняются, – объяснил мэр Борисполя.

Также Владимир Борисенко рекомендовал жителям Борисполя и общины закрыть окна, а вентиляционные отверстия закрыть влажными тряпками и меньше выходить на улицу из-за большой задымленности.

В то же время глава Киевской ОВ Алексей Кулеба добавил, что взрывы в Борисполе, по предварительной информации, связаны с возгоранием емкости с находящимся на предприятии растворителем.

К тушению огня привлечены 54 спасателя личного состава ГСЧС и 13 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается.

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