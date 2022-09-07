Вересень, 07 в 9:28

У Борисполі на Київщині під час повітряної тривоги пролунав вибух. Після цього почалася пожежа.

Мер Борисполя Володимир Борисенко повідомив, що це не була ворожа диверсія або приліт. За його словами, пожежа виникла на підприємстві в районі залізничного вокзалу.

За його словами, на місці вже працює Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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– Ви справді могли чути у місті вибухи. Але на підприємстві є біопаливо. Саме воно могло вибухнути. Наголошую, що це не диверсія чи приліт. Вибухи просто співпали у часі з повітряною тривогою. Причини пожежі зараз з’ясовують, – пояснив мер Борисполя.

Також Володимир Борисенко рекомендував жителям Борисполя і громади зачинити вікна, а вентиляційні отвори закрити вологими ганчірками і менше виходити на вулицю через велику задимленість.

Водночас голова Київської ОВА Олексій Кулеба додав, що вибухи у Борисполі, за попередньою інформацією, пов’язані із займанням ємності з розчинником, що знаходиться на підприємстві.

До гасіння вогню залучені 54 рятувальники особового складу ДСНС та 13 одиниць техніки. Ліквідація пожежі триває.

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