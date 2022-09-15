Сентябрь, 15 в 14:35

В оккупированном Мелитополе сегодня раздались два громких взрыва.

Об этом сообщил глава города Иван Федоров.

По его словам, есть попадание по местам расположения российских захватчиков. Именно туда оккупанты направили все “скорые”.

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— Только два громких взрыва в южной части Мелитополя. В ту сторону уже мчатся “скорые”. Так что подсчитываем потери врага, — написал мэр.

13 сентября в Мелитополе раздалась серия мощных взрывов в районе аэродрома, где российские оккупанты обустроили одну из военных баз.

Источник: Иван Федоров

Фото: 831 бригада тактической авиации