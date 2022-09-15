Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Підраховуємо втрати ворога: мер Мелітополя про нові вибухи у місті

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Підраховуємо втрати ворога: мер Мелітополя про нові вибухи у місті

В окупованому Мелітополі сьогодні пролунало два гучні вибухи.

Про це повідомив очільник міста Іван Федоров.

За його словами, є влучання по місцях розташування російських загарбників. Саме туди окупанти направили усі “швидкі”.

Зараз дивляться

– Щойно два гучні вибухи в південній частині Мелітополя. В той бік вже мчать “швидкі”. Тож підраховуємо втрати ворога, – написав мер.

13 вересня у Мелітополі пролунала серія потужних вибухів в районі аеродрому, де російські окупанти облаштували одну з військових баз.

Джерело: Іван Федоров

Фото: 831 бригада тактичної авіації

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка