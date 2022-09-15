Підраховуємо втрати ворога: мер Мелітополя про нові вибухи у місті
В окупованому Мелітополі сьогодні пролунало два гучні вибухи.
Про це повідомив очільник міста Іван Федоров.
За його словами, є влучання по місцях розташування російських загарбників. Саме туди окупанти направили усі “швидкі”.
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– Щойно два гучні вибухи в південній частині Мелітополя. В той бік вже мчать “швидкі”. Тож підраховуємо втрати ворога, – написав мер.
13 вересня у Мелітополі пролунала серія потужних вибухів в районі аеродрому, де російські окупанти облаштували одну з військових баз.
Джерело: Іван Федоров