Вересень, 15 в 14:35

В окупованому Мелітополі сьогодні пролунало два гучні вибухи.

Про це повідомив очільник міста Іван Федоров.

За його словами, є влучання по місцях розташування російських загарбників. Саме туди окупанти направили усі “швидкі”.

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– Щойно два гучні вибухи в південній частині Мелітополя. В той бік вже мчать “швидкі”. Тож підраховуємо втрати ворога, – написав мер.

13 вересня у Мелітополі пролунала серія потужних вибухів в районі аеродрому, де російські окупанти облаштували одну з військових баз.

Джерело: Іван Федоров

Фото: 831 бригада тактичної авіації