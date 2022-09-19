Сентябрь, 19 в 12:37

Российские захватчики ночью 19 сентября обстреляли Запорожье.

Обновлено в 12:20. Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что Запорожье в 2:00 обстреляли ракетами С-300. Оккупанты попали в трансформаторную подстанцию ​​возле большого жилого массива в одном из районов города. Из-за этого район был частично обесточен.

Вторая атака была утром. Одна ракета попала в зеленую зону на берегу Днепра недалеко от жилого массива уже другого района. Другая ракета упала в одном из сел Запорожского района, разрушив несколько частных домов.

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Ранена 70-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков.

Ранее Старух сообщал о ночных обстрелах Запорожья.

– Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Пока известно о восьми прилетах, — отметил он.

По словам Старуха, предварительно, снова мишенью оккупантов стали объекты инфраструктуры. Информацию о пострадавших и разрушениях выясняют.

Отметим, что утром в 5:23 в Запорожье снова были слышны взрывы. Местных просят оставаться в укрытиях или соблюдать правила двух стен.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 208-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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