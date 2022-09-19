Зафіксовано вісім прильотів: росіяни вночі обстріляли Запоріжжя
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Російські загарбники вночі 19 вересня обстріляли Запоріжжя.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
– Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів, – зазначив він.
За словами Старуха, попередньо, знову мішенню окупантів стали об’єкти інфраструктури. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань з’ясовують.
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Зазначимо, що зранку о 5:23 у Запоріжжі знову було чути вибухи. Місцевих просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил двох стін.
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