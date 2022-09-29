Среди них пастор: в Херсонской области военные РФ продолжают похищать людей

Сентябрь, 29 в 16:41

В Херсонской области российские военные и представители ФСБ РФ похитили восьмерых человек. Мужчин и женщин забрали из домов и улиц в Херсоне, Геническом, Веселом и Белозерской теробщине, сообщает Нацполиция.

В частности, российские военные пришли в квартиру 61-летнего мужчины, выбили входную дверь и насильно забрали из его дома. Затем оккупанты вернулись и забрали компьютер, документы, личные вещи, а со двора угнали легковой автомобиль Volkswagen Tiguan.

В Каховском районе военные РФ захватили в плен пастора Христианской церкви, забрали имущество и машину мужчины.

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В пригороде Херсона забрали в плен мужчину, сообщила его невеста. Женщина рассказала, что во время общения с гражданином по телефону трубку взял российский военный. Захватчик заявил, что мирный житель имеет большие проблемы, а также он захвачен в плен.

В центре Херсона представители оккупантов захватили помещение, в котором до начала полномасштабной войны в Украине располагалось предприятие по пошиву одежды. Сейчас все оборудование цеха используется для нужд российской армии, отметили в полиции.

В селе Львово установили шестерых коллаборантов среди местных жителей. Они участвовали в организации псевдореферендума за присоединение к составу РФ и входили в состав “избирательной комиссии”.

Оккупанты обстреляли Миролюбовку, Петровку, Белоусово, Новопетровку и Сухой Ставок, в результате чего ранены люди, повреждены и разрушены жилые дома. В некоторых населенных пунктах отсутствует водоснабжение и электроэнергия, которые не могут восстановить в ближайшее время из-за постоянных атак врага.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, наказание за которое предусматривает тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Источник: Полиция Херсонской области