Серед них пастор: на Херсонщині військові РФ продовжують викрадати людей

Вересень, 29 в 16:41

У Херсонській області російські військові та представники ФСБ РФ викрали вісьмох людей. Чоловіків і жінок забрали з домівок та вулиць у Херсоні, Генічеську, Веселому та Білозерській тергромаді, повідомляє Нацполіція.

Зокрема, російські військові прийшли до квартири 61-річного чоловіка, вибили вхідні двері та силоміць забрали з його будинку. Потім окупанти повернулися та забрали комп’ютер, документи, особисті речі, а з подвір’я викрали легковий автомобіль Volkswagen Tiguan.

У Каховському районі військові РФ захопили в полон пастора Християнської церкви, забрали майно та машину чоловіка.

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У передмісті Херсона забрали в полон чоловіка, повідомила його наречена. Жінка розповіла, що під час спілкування із громадянином телефоном слухавку взяв російський військовий. Загарбник заявив, що мирний житель має великі проблеми, а також він захоплений у полон.

У центрі Херсона представники окупантів захопили приміщення, в якому до початку повномасштабної війни в Україні розташовувалося підприємство з пошиття одягу. Нині все обладнання цеху використовується для потреб російської армії, зазначили у поліції.

У селі Львове встановили шістьох колаборантів з-поміж місцевих жителів. Вони брали участь в організації псевдореферендуму за приєднання до складу РФ та входили до складу “виборчої комісії”.

Окупанти обстріляли Миролюбівку, Петрівку, Білоусове, Новопетрівку та Сухий Ставок, внаслідок чого є поранені люди, пошкоджено та зруйновано житлові будинки. У деяких населених пунктах відсутнє водопостачання та електроенергія, які не можуть відновити найближчим часом через постійні атаки ворога.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, покарання за яке передбачає тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

Джерело: Поліція Херсонської області