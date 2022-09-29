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Факты / Україна

От ударов HIMARS трясутся ноги: оккупанты о наступлении ВСУ в Херсонской области

Юлия Соколова, редактор ленты
От ударов HIMARS трясутся ноги: оккупанты о наступлении ВСУ в Херсонской области
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты боятся наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области и ударов американских реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Об этом свидетельствует очередной телефонный разговор рашистов, который перехватила и обнародовала Служба безопасности Украины.

Во время этого разговора один из российских захватчиков поделился со своим другом впечатлениями от военных действий на Юге Украины.

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Оккупант сообщил, что украинские защитники “давят” на войска РФ, беспощадно гонят врага, и уже отвоевали “половину того, что было захвачено”.

– Фронт находится в двух километрах от нас… Деревни, которые раньше были наши, “отжали”, они выгнали наших. Тут аж до окружения доходило. Чем они нас только не засыпают: и Градами, и х*ядами, – пожаловался рашист.

Он также признался, что от ударов HIMARS у путинских солдат трясутся ноги, а в подразделениях войск РФ начинается настоящая паника.

– Тут ноги аж трясутся. Он бьет, аж земля трясется, — заявил оккупант.

В СБУ посоветовали рашистам сдаваться в плен, чтобы у них “не тряслись ноги”. Для этого есть новые телефоны “горячей линии” (+380665803498, 380931192984), куда могут обратиться как сами российские солдаты, так и их родственники.

Как известно, США передадут Украине еще 18 РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи на $1,1 млрд. Однако поставки займут от шести месяцев до двух лет, поскольку вооружение будет изготовлено специально для нашей страны.

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Источник: СБУ
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