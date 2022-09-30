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Факты / Происшествия

От удара российской ракеты по гумколонне в Запорожье погибли 23 человека

Марта Бондаренко, редактор ленты
От удара российской ракеты по гумколонне в Запорожье погибли 23 человека

От ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожье погибли 23 человека, почти 30 ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, все погибшие и раненые – это гражданские люди.

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Напомним, что ракетный удар произошел ранним утром. Захватчики ударили по гражданской колонне на выезде из города. Люди хотели выехать на временно оккупированную территорию, чтобы забрать родственников и отвезти помощь.

29 сентября РФ выпустила из самолетов пять ракет класса воздух – воздух Х-59 в сторону Днепропетровской области и Запорожья.

Фото: Иван Федоров

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