Вересень, 30 в 9:34

Від ракетного удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі загинуло 23 людини, майже 30 поранено.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, усі загиблі та поранені – це цивільні люди.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що ракетний удар стався рано вранці. Загарбники вдарили по цивільній колоні на виїзді із міста. Люди хотіли виїхати на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів та відвезти допомогу.

29 вересня повідомлялося, що російські війська випустили з літаків п’ять ракет класу повітря – повітря Х-59 у бік Дніпропетровської області та Запоріжжя.

Фото: Іван Федоров