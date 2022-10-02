Октябрь, 02 в 6:21

Ночью 2 октября российские оккупационные войска нанесли удар по центру Кривого Рога.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, удар оккупанты нанесли с дрона-камикадзе по объекту гражданской инфраструктуры.

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– Удар дроном-камикадзе по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города, – написал Вилкул.

В настоящее время идет ликвидация последствий.

А еще Александр Вилкул призвал жителей города ничего не выкладывать в социальные сети.

28 сентября россияне нанесли удары по Кривому Рогу — ракета оккупантов Х-59 попала по объекту гражданской инфраструктуры.

Фото: Сергей Братчук