Россияне ударили дроном-камикадзе по гражданскому объекту в Кривом Роге
Ночью 2 октября российские оккупационные войска нанесли удар по центру Кривого Рога.
Об этом в Telegram-канале сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, удар оккупанты нанесли с дрона-камикадзе по объекту гражданской инфраструктуры.
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– Удар дроном-камикадзе по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города, – написал Вилкул.
В настоящее время идет ликвидация последствий.
А еще Александр Вилкул призвал жителей города ничего не выкладывать в социальные сети.
28 сентября россияне нанесли удары по Кривому Рогу — ракета оккупантов Х-59 попала по объекту гражданской инфраструктуры.
Фото: Сергей Братчук