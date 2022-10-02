Окупанти дроном вдарили у ліцей Кривого Рогу: зруйновано два поверхи
Вночі 2 жовтня російські окупаційні війська завдали удар по центру Кривого Рогу.
Про це у Telegram-каналі повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, удару окупанти завдали з дрону-камікадзе по об’єкту цивільної інфраструктури.
– Удар дроном-камікадзе по об’єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста, – написав Вілкул.
Наразі триває ліквідація наслідків.
А ще Олександр Вілкул закликав мешканців міста нічого не викладати у соціальні мережі.
Оновлено о 08:16
За словами Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської ОВА, ворог поцілив у будівлю одного з ліцеїв міста. Зруйновано два поверхи, там сталася пожежа. Бійці ДСНС її ліквідували.
На щастя, ніхто не постраждав.
28 вересня росіяни завдали ударів по Кривому Рогу – ракета окупантів Х-59 влучила по об’єкту цивільної інфраструктури.
Фото: Валентин Резніченко