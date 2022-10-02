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Факти / Надзвичайні події

Окупанти дроном вдарили у ліцей Кривого Рогу: зруйновано два поверхи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти дроном вдарили у ліцей Кривого Рогу: зруйновано два поверхи

Вночі 2 жовтня російські окупаційні війська завдали удар по центру Кривого Рогу.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, удару окупанти завдали з дрону-камікадзе по об’єкту цивільної інфраструктури.

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– Удар дроном-камікадзе по об’єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста, – написав Вілкул.

Наразі триває ліквідація наслідків.


А ще Олександр Вілкул закликав мешканців міста нічого не викладати у соціальні мережі.

Оновлено о 08:16

За словами Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської ОВА, ворог поцілив у будівлю одного з ліцеїв міста. Зруйновано два поверхи, там сталася пожежа. Бійці ДСНС її ліквідували.

На щастя, ніхто не постраждав.

28 вересня росіяни завдали ударів по Кривому Рогу – ракета окупантів Х-59 влучила по об’єкту цивільної інфраструктури.

Фото: Валентин Резніченко

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