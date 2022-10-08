В оккупированном Донецке масштабный пожар: над городом столб черного дыма
В оккупированном Донецке на складах произошел масштабный пожар.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
По сообщениям, пожар бушует в Кировском районе города на складах типографии. Рядом находится оптовый рынок.
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Нам по городу поднимаются огромные облака черного дыма.
Что стало причиной возгорания и был ли перед этим взрыв, неизвестно.
Мирный сейчас pic.twitter.com/8A93aFetcK
— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) October 8, 2022
Мирный сейчас pic.twitter.com/24htYV8moC
— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) October 8, 2022
Фото: Типичный Донецк