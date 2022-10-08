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Факты / Происшествия

В оккупированном Донецке масштабный пожар: над городом столб черного дыма

Марта Бондаренко, редактор ленты
В оккупированном Донецке масштабный пожар: над городом столб черного дыма

В оккупированном Донецке на складах произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По сообщениям, пожар бушует в Кировском районе города на складах типографии. Рядом находится оптовый рынок.

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Нам по городу поднимаются огромные облака черного дыма.

Что стало причиной возгорания и был ли перед этим взрыв, неизвестно.

Фото: Типичный Донецк

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