Октябрь, 08 в 13:33

В оккупированном Донецке на складах произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По сообщениям, пожар бушует в Кировском районе города на складах типографии. Рядом находится оптовый рынок.

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Нам по городу поднимаются огромные облака черного дыма.

Что стало причиной возгорания и был ли перед этим взрыв, неизвестно.

Фото: Типичный Донецк