Сентябрь, 22 в 13:05

22 сентября на крытом рынке в центре оккупированного Донецка произошел обстрел.

Обновлено в 13:05. По меньшей мере пять человек погибли.

Кроме того, на месте происшествия много пострадавших.

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Оккупационные власти традиционно обвинили в обстреле ВСУ.

Украинская сторона ситуацию на крытом рынке в Донецке еще не комментировала.

Однако отметим, что рынок во временно захваченном Донецке – не единственный, где 22 сентября произошли чрезвычайные события.

Сегодня оккупанты устроили взрыв на центральном рынке Мелитополя Запорожской области.

В этот момент там находились многие мирные люди. Сейчас местные власти выясняют, пострадали ли от взрыва гражданские.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, уже известно, что захватчики ликвидировали троих военных РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 211-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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