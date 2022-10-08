Жовтень, 08 в 13:33

В окупованому Донецьку на складах сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

За повідомленнями, пожежа вирує у Кіровському районі міста на складах друкарні. Поряд розташований гуртовий ринок.

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Нам містом підіймаються величезні хмари чорного диму.

Що стало причиною займання та чи був перед цим вибух, наразі невідомо.

22 вересня на критому ринку в центрі окупованого Донецька стався обстріл. Щонайменше п’ятеро людей загинули.

Фото: Типичный Донецк