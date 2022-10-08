В окупованому Донецьку масштабна пожежа: над містом стовп чорного диму
В окупованому Донецьку на складах сталася масштабна пожежа.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
За повідомленнями, пожежа вирує у Кіровському районі міста на складах друкарні. Поряд розташований гуртовий ринок.
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Нам містом підіймаються величезні хмари чорного диму.
Що стало причиною займання та чи був перед цим вибух, наразі невідомо.
Мирный сейчас pic.twitter.com/8A93aFetcK
— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) October 8, 2022
Мирный сейчас pic.twitter.com/24htYV8moC
— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) October 8, 2022
22 вересня на критому ринку в центрі окупованого Донецька стався обстріл. Щонайменше п’ятеро людей загинули.
Фото: Типичный Донецк